نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة دوت الخليج.

وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:

المــادة الأولى

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:

1. المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية.

6. عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.

7. عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8. الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلة للمجلس الأعلى للجامعات.

المــادة الثانية

يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.

المــادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.