"تجربة شخصية 3".. معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، معرض "تجربة شخصية 3"، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

معرض "تجربة شخصية 3"

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويستمر حتى نهاية شهر نوڤمبر الحالي، بمشاركة 20 فنانا وفنانة من غير الدارسين للفن التشكيلي، من مختلف الأجيال والمدارس الفنية وهم: آيات الله الغرباوي، أحمد الشرقاوي، صفاء شرابي، مجدي خالد، إيمان عز، دينا الشوني، هاني عبد الجواد، هالة بهي الدين، حياة العوامري، ميرڤت دياب، مروة محمد إبراهيم، نادية الشرقاوي، شعبان عيد، إيمان خطاب، إيمان مرعي، صابر طه، عصام القويصي، منى فتحي، رشاد محمود، وأمل أنيس الزغبي.

ويضم المعرض الذي تنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة ڤيڤيان البتانوني، مجموعة من الأعمال الفنية تجسد رؤى إبداعية متنوعة، سواء من خلال اللوحات التشكيلية، أو المجسمات المقدمة بتفاصيل دقيقة تلامس مشاعر الجمهور.

معرض تجربة شخصية 2

ونظمت هيئة قصور الثقافة المعرض الفني "تجربة شخصية 2" في أبريل الماضي، بمشاركة 10 فنانين، قدموا خلاله أكثر من 58 عملا فنيا تنوع ما بين اللوحات الفنية والمجسمات التي تعبر عن طموحات الشباب ومحاولات التخلص من المعاناة من أجل الوصول إلى الأفضل.

ويأتي المعرض في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للموهوبين ممن لديهم بصمة فريدة في عالم الفن التشكيلي، وتشجيع التنوع الإبداعي والحفاظ على التراث.

