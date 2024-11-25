”الطفولة والأمومة” يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل خروجها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - الدكتورة سحر السنباطي: زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الطفل..وسنتصدى له بكل حزم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، قبل خروجها من الكوافير.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، أفاد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيا علي يد محامي.

وأشارت "السنباطي" الى انه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لانقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية والتي بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.

وأضافت " السنباطي" أنه تم إبلاغ النيابة العامة " من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام " والذي أحال الواقعة إلي نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إداري مركز الستاموني ؛ والتي كلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بإحضار العروس والعريس والأهلية ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آن ذاك بالكوافير.

وأكدت "السنباطي"، أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر لحقوق الفتيات، وأن لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لمثل هذه الوقائع ويعمل علي ضرورة تغيير هذه الثقافة وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع والتي تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها، فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسربهن من التعليم.

ووجهت "السنباطي"، الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما يقوم به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلي، مشيدة بدور الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية وما قامت به من عمل لمساعدة الطفلة وحمايتها .

وناشدت "السنباطي" بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.