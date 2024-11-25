السيرة الذاتية للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - يترأس المهندس عبد الصادق الشوربجي، الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات، حيث تم تجديد الثقة به وفقا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي .

والمهندس عبد الصادق محمد عبد العزيز الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حاصل على بكالوريس هندسة 1984، ومنحة من ألمانيا في مجال الإدارة والطباعة الصحفية لمدة عامين ونصف، كما حصل على دورات تدريبية معتمدة في مجال الإدارة والطباعة الصحفية من سويسرا وفرنسا وكندا وألمانيا .

وتدرج المهندس عبد الصادق الشوربجي في العديد من المناصب، وبدأ حياته العملية مهندسا ومدير إدارة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ودرس في كلية الفنون التطبيقية من عام 1997 حتى عام 2008، ومدير عام مؤسسة روزاليوسف من عام 2006 وحتى عام 2012، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية من عام 2012 وحتى عام 2020، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة منذ يونيو 2020 .