صدقني الحل بين إيديك وأنت مش واخد بالك.. تتفوق على جميع المسكنات الدوائية.. ملعقة واحدة فقط من هذه العشبة تنهي كل اوجاعك للابد.. متوفرة ورخيصة!!

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رياض - احمد صلاح - النيم يعد واحدا من النباتات الطبيعية التي اشتهرت بفوائدها الصحية والجمالية منذ القدم حيث يتم استخدام أوراقه وزيوته في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المطهرة والمغذية التي تساهم في تحسين مظهر البشرة والتخلص من المشكلات الجلدية المختلفة مما يجعله مكونا أساسيا في الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

فوائد النيم للبشرة الدهنية

النيم يتميز بقدرته على التحكم في إنتاج الدهون الزائدة في البشرة مما يجعله مفيدا جدا للبشرة الدهنية يساعد في تقليل اللمعان الناتج عن تراكم الزيوت ويمنع انسداد المسام مما يحد من ظهور حب الشباب كما يعمل على تنظيف البشرة بعمق وتخليصها من الشوائب التي تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

تأثير النيم على البشرة الجافة

بالإضافة إلى دوره في العناية بالبشرة الدهنية يعد النيم خيارا ممتازا للبشرة الجافة حيث يساعد في ترطيب الجلد بشكل طبيعي ويحميه من الجفاف والتشقق يعمل النيم على تحسين مرونة البشرة بفضل احتوائه على أحماض دهنية وفيتامينات تعزز صحة الجلد وتجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وحيوية.

وصفة النيم لتنظيف البشرة