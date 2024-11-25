مشروب سحري قبل النوم يفجر دهون البطن تماماً في أقل من أسبوع مهما كان حجمها

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رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بتركز الدهون في منطقة البطن، مما يجعلنا نقدم لكم مشروب سحري قبل النوم يفجر دهون البطن تماماً ويخلصكم منها في أقل من أسبوع، مهما كان السبب في تلك الأزمة، سواء كان السمنة المفركة، أو البدانة أو حتى البطن الناتجة عن الحمل والولادة، فإن ذلك المشروب الطبيعي له القدرة على التخلص منها وتوديعها تماماً، ومن مميزاته أنه مكون من مواد طبيعية بنسبة 100%، ليس لها أية أعراض جانبية على الإطلاق، ولكن حتى نعمل على تحفيزه على العمل، من الضروري أداء العديد من التمرينات الرياضية معه.

طريقة عمل مشروب سحري لتفجير دهون البطن

المكونات

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الماء المغلي.

ليمونة طازجة.

طريقة التحضير

في كوب كبير نقوم بإَضافة جميع المكونات ما عدا الليمون.

نضيف لهم الماء المغلي ويقلب جيداً ثم يتم تغطيته.

يترك المشروب مغطى مدة عشر دقائق، وبعدها نقوم بتصفيته وإضافة عصير الليمونة وتناوله.

يراعى أن يتم تناول ذلك الكوب السحري قبل النوم مباشرة.

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