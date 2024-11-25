نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. بدأ تصوير مسلسل "ولعة ومفتاح" لـ أحمد مالك وطه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ كلًا من الفنان طه دسوقي وأحمد مالك تصوير أحدث اعمالهما الدرامية، والتي تحمل اسم "ولعة ومفتاح"، ديسمبر المقبل، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان القادم 2025.

وسيتم تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل إحدى دور رعاية الأطفال، ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الإثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

أحمد مالك وطه دسوقي

تفاصيل مسلسل "ولعة ومفتاح"

مسلسل "ولعة ومفتاح" من فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، ويظهر أحمد مالك وطه دسوقي، في مرحلة طفولتهما داخل دار للأيتام، حيث يحاولان الهرب عدة مرات، وعند بلوغهما سنًا معينًا، يغادران الدار لاحتراف السرقة، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

آخر أعمال طه دسوقي

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان طه دسوقى هو مسلسل بعنوان "حالة خاصة" وهو مسلسل مكون من 10 حلقات تم عرضه عبر منصة Watch it.

تفاصيل مسلسل “حالة خاصة”

وهو مسلسل إجتماعي شيق شارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل:غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال أحمد مالك

أما عن آخر أعمال الفنان أحمد مالك فـ هو شارك في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021.



تفاصيل مسلسل “نسل الأغراب”



وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق، وقد شارك في بطولتة مسلسل نسل الأغراب كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية وهم: أحمد السقا، أمير كراراة، مي عمر، إدوارد، أحمد داش، نجلاء بدر، محمد جمعة، دياب، ريم سامي، وآخرين من النجوم المتميزين الآخرين، والمسلسل كان من تأليف وإخراج محمد سامي.