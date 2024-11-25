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أحمد جودة - القاهرة -

فاز خيمناسيا لابلاتا على ضيفه أتلتيكو توكومان بهدف ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، مساء الأحد.

فوز صعب لخيمناسيا على أتلتيكو توكومان

سجل لياندرو ماموت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، ليهدي فريقه خيمناسيا ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع خيمناسيا لابلاتا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 36 نقطة في المركز السابع.

وفي لقاء آخر أقيم بنفس التوقيت، تعادل ديبورتيفو ريسترا أمام ضيفه بانفيلد بنتيجة 1 / 1.

تقدم بانفيلد بهدف إجناسيو أجوستين رودريجيز في الدقيقة 28، وتعادل ريسترا بهدف نيكولاس بينيجاس في الدقيقة 38.

بقى ديبورتيفو ريسترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، بينما يقبع بانفيلد في المركز الخامس والعشرين برصيد 23 نقطة.