نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الغرافة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النصر السعودي لمواجهة فريق الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويسعى النصر لتحقيق انتصار جديد حتى يلحق بالصدارة المتواجد بها الهلال الذي جمع 12 نقطة منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الفريق

القطري المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC قناة SSC1.