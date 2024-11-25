نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل والتربّع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني مع نهاية منافسات الجولة الرابعة عشرة:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 15 هدفاً
2- انتي بوديمير (أوساسونا): 8 أهداف
3- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف
4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
5- أيوزي بيريز (فياريال): 7 أهداف
6- كيليان مبابي (ريال مدريد): 7 أهداف