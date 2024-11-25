استمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل والتربّع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني مع نهاية منافسات الجولة الرابعة عشرة:

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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