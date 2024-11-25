نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض جوي وكتل هوائية باردة: أسباب انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة يعود إلى تأثير منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، يصاحبه كتل هوائية باردة تؤثر على الأجواء في مختلف أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة: العظمى: 19 درجة مئوية نهارًا. الصغرى: 14 درجة مئوية ليلًا.



نشاط الرياح وتساقط الأمطار

نشاط الرياح:

سرعة الرياح تتراوح بين 35-45 كيلومترًا في الساعة.

تأثير الرياح: زيادة الشعور بالبرودة.

تسبب الرياح أمس في سقوط بعض أعمدة الإنارة نتيجة قوتها.

تساقط الأمطار:

أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على مناطق متفرقة من البلاد.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين