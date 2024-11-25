وزير الإسكان: 1 ديسمبر بدء تسليم قطع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً -

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بلوك رقم 1 من 1 : 10، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع بالبلوك 2، من 21 : 27، والقطع من 11 : 16، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع بالبلوك 3 أرقام 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19، ومن 20 : 23، والقطع بالبلوك 4 أرقام 2، 3، ومن 6 : 11، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 1 : 13، عدا رقم 6، يوم الخميس 5/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 6، أرقام 1، 2 ، 3، 4، 5 ، 6 ، 7، 9، 10، 14، 15، 16، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع بالبلوك 7، أرقام 2، 3، 20، 21، والقطع بالبلوك 8، من 1 : 6، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع بالبلوك 8، أرقام 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 18 ، 19 ، 20، والقطع أرقام 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 32، يوم الثلاثاء 10/12/2024، والقطع بالبلوك 9، أرقام 2 ، 5 ، 6 ، 8 ، ومن 10 : 25، والقطعة 28، يوم الأربعاء 11/12/2024، والقطع بالبلوك 10، من 2 : 8 ، ومن 11 : 15، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 11، من 2 : 8، والقطع أرقام 10 ، 11، 12، 12، 14، 15، 16، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع بالبلوك 12 من 1 : 6، ومن 8 : 14، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع بالبلوك 13 من 2 : 7، ومن 11 : 16، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع بالبلوك 14، من 4 : 9، ومن 12 : 19، ومن 22 : 29، يوم الأربعاء 18/12/2024، والقطع بالبلوك 15، من 1 : 12، يوم الخميس 19/12/2024.