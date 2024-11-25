السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير لاتهامه بـ حيازة س إقرأ المزيد

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بـ حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة وبراءته من تهمة تعاطي عقار الترامادول المحظور تداوله داخل مصر.

وقضت المحكمة ببراءة سعد الصغير من تهمة حيازة وتعاطي الترامادول بعدما أثبت الفحص الطبي حاجته، للعلاج بالدواء المحظور قانونا، وأن الأقراص المضبوطة تم الحصول عليها بطريقة شرعية وعبر وصفة طبية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز مواد ممنوعة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لمواد محظورة قانونا، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على عقار الترامادول المخدر.

ودفع محامي سعد الصغير، أثناء محاكمته ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، تأسيسا على تقرير اللجنة الطبية الذى أثبت إجراء المتهم عملية جراحية في قدمه تستدعى تعاطيه لعقار الترامادول المخدر، بما اتفق مع نتيجة تقرير التحليل الطبي الذى أجرى له وأثبت إيجابية العينة.