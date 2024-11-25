أخبار مصرية

وزير الخارجية: عقد مؤتمرات في الثاني من ديسمبر بالقاهرة لحشد المساعدات لغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية أمام منتدى حوارات روما المتوسطية: المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتطلب العمل الجاد واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لمواجهة تهديدات الأمن والاستقرار.

 

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والإفراج عن المحتجزين بالقطاع والموقف المصري ثابت بتقديم كل الجهود اللازمة لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة. 

 

وتابع وزير الخارجية: "نعتزم عقد عدد من المؤتمرات في الثاني من ديسمبر بالقاهرة لحشد المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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