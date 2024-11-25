روسيا تعلن عن تدمير 23 مسيّرة أوكرانية

روسيا تعلن عن تدمير 23 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان لها، بأنه تم إيقاف محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 23 طائرة مسيّرة أوكرانية، تم تدمير 8 منها فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و7 فوق أراضي مقاطعة /كورسك/، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل يومي الإعلان عن إسقاط طائرات مسيّرة في استمرار للنزاع القائم منذ فبراير 2022.