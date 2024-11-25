العالم اليوم - يوروبنك يعتزم شراء 25% من هيلينك بنك بـ 493 مليون يورو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - توصل مصرف يوروبنك اليوناني إلى اتفاق مع شركتي ديميترا هولدنجز ولوجيكوم سيرفس لشراء حوالي 24.7 بالمئة من أسهم هيلينك بنك (البنك اليوناني) مقابل حوالي 493 مليون يورو بما يعادل 4.84 يورو للسهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن يوروبنك سيستحوذ على حوالي 88 مليون سهم من أسهم البنك المنافس من شركة ديميترا مقابل حوالي 426 مليون يورو وعلى 13.7 مليون سهم من شركة لوجيكوم مقابل حوالي 66 مليون يورو.

يذكر أن الصفقة تحتاج إلى موافقة السلطات الرقابية والجمعية العمومية لشركة ديميترا. ومع غير المتوقع الحصول على هذه الموافقات قبل 8 فبراير المقبل على أفضل تقدير.

كان يوروبنك قد أعلن اتفاقه على شراء كمية من أسهم النقابة القبرصية للعاملين في البنوك وصندوق الرفاه الاجتماعي لموظفي بنك قبرص وصندوق الرعاية الصحية لموظفي بنك قبرص في هيلينك بنك يوم 7 نوفمبر الحالي. وسيتم تعديل السعر ليصبح 4.843 يورو للسهم وفقا لسعر شراء الأسهم من ديميترا ولوجيكوم.

يذكر أن يوروبنك يمتلك بالفعل نحو 56 بالمئة من أسهم هيلينك بنك، وستصل حصته بعد اتمام هذه الصفقات إلى 93.5 بالمئة من أسهم البنك.