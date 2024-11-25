خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لمدة 4 سنوات.
الجريدة الرسمية في العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2024
( المادة الأولى )
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة السيد /
- المستشار / عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس
مجلس الدولة
٢ - الدكتور / محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية
- الدكتور / حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي
التنظيم الاتصالات
- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة
وذوى الخبرة .
ه - علا كمال السيد الشافعي - صحفية .
- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي