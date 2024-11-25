نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين أحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات، وجاء القرار كالتالي:

المــادة الأولى

تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد أحمد محمد محمود المسلماني، وعضوية كل من السادة:

1. المستشار حماد مكرم توفيق محمد - نائب رئيس مجلس الدولة.

2. خالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلًا لوزارة المالية.

3. المهندس وليد زكريا علي أحمد - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4. أسامة كمال حلمي أحمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5. ريهام وجيه عبد السلام الديب - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

6. هالة فاروق محمد حشيش - ممثلة لنقابة الإعلاميين.

7. سامي عبد السلام سعدون - ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

8. صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

المــادة الثانية

يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 676 لسنة 2020 المشار إليه.

المــادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.