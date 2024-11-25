نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة أربع سنوات، برئاسةعبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية عدد من الشخصيات والجهات المختصة.

تفاصيل القرار:

1. رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة:

عبد الصادق محمد الشوربجي.



2. أعضاء الهيئة:

المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.

ياسر سمير صبحي - ممثلًا لوزارة المالية.

علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

حمدي عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلًا للصحافة القومية.

سامح سامي محروس رزق الله - ممثلًا للصحافة القومية.

أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

المادة الثانية:

يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة وفقًا للأحكام المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020.



المادة الثالثة:

يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

