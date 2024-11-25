نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفيرة الأمريكية بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون الثقافي والفني مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر هي قلب الثقافة في الشرق الأوسط، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك، على هامش حفل أقامته السفيرة الأمريكية بالقاهرة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، احتفالًا بالدورة الـ 45.

وخلال الحفل، كرمت السفيرة النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث وجهت الشكر لجميع العاملين في مهرجان القاهرة السينمائي، وخصت بالذكر حسين فهمى رئيس المهرجان، وعصام زكريا مدير المهرجان، وغيرهما من إدارة الدورة الـ 45.

وقالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، إن مصر أم الدنيا وهى قلب الثقافة النابض في الشرق الأوسط، مشيدة بالنجم حسين فهمي والنجمة يسرا على منحهما جائزة الجولدن جلوب مؤخرا، مؤكدة أن يسرا هي أيقونة ونموذج يحتذى به.

وأكملت السفيرة الأمريكية حديثها قائلة إن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بالنسبة لها هو واحد من أفضل الأفلام الكوميدية والتي شاهدته عندما كانت تعمل في الإمارات.

وعبّرت السفيرة الأمريكية، في حديثها للصحفيين على هامش الحفل، عن سعادتها بنجاح الدورة الـ 45 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة أنه حدث تعاون كبير في مجال تبادل الخبرات بين صناع السينما المصرية والأمريكية.

ومن جانبه، قال حسين فهمي: "إنها فرصة عظيمة لتسلم تكريمي من السفيرة الأمريكية"، مؤكدا أنه فقد شقيقه مصطفى فهمى قبل أيام وهو ما تسبب له حزن شديد.

وذكر حسين فهمي خلال حديثه مازحا أنه عمل في هوليوود، وأنه قدم في مصر أكثر من 100، بالإضافة إلى أعمال أخرى ومسلسلات، وعندما قابل النجم الأمريكي جاك ليمون وجده قدم 11 فيلما وقتها وحصل على الأوسكار.

وشهد التكريم حضور النجمات، لبلبة ويسرا وإلهام شاهين وشيرين رضا والنجوم محمود حميدة ونيللي كريم وأحمد الفيشاوي وصبري فواز وساندرا نشأت، ودراكو بيريك، الشهير بدوره في La casa de papel والمخرج يسرى نصر الله، وعدد من النقاد والمخرجين ومنتجي السينما وآخرين.