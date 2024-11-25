نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته روما.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره لشمال مقدونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي يوم ٢٥ نوفمبر، مع Timco Mucunski وزير الخارجية والتجـارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، وعقد اجتماعا خلال حضورهما فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أُطر التعاون الثنائي مع جمهورية شمال مقدونيا، وأهمية بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم خطط التنمية للشعبين. وقام السيد وزير الخارجية بتوجيه الدعوة لوزير الخارجية المقدوني لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين لاستكشاف فرص التعاون المُشتركة، مؤكدًا أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال للتباحث حول سبل دعم التعاون الاقتصادي. كما استعرض الوزير عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، مشيرًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونزع فتيل التوتر في الإقليم.