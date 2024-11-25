نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنية لـ سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين 25 نوفمبر، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيهًا، على خلفية اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

سعد الصغير

آخر أعمال سعد الصغير

وكان آخر أعمال سعد الصغير هي أغنية شارع شريف، كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية “يابت يلا”، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

أبرز الأعمال الفنية لـ سعد الصغير

شارك سعد الصغير، في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها شارع الهرم، لخمة راس، ولاد بلد، عش البلبل، ابقي قابلني، البيه الرومانسي، حصل خير، وغيرها من الأفلام، بينما أيضًا قدم العديد من المسلسلات أبرزها دلع البنات، عفاريت محرز، ولاد إمبابة، مبروك جالك قلق، 30 ليلة وليلة وغيرها.