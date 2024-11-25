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الدوري الإنكليزي (12)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

سجلت مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي، والتي انتهت أمس الأحد، النتائج الآتية:

ليستر سيتي × تشيلسي 1-2
آرسنال × نوتينغهام فورست 3-0
أستون فيلا × كريستال بالاس 2-2
إيفرتون × برينتفورد 0-0
فولهام × وولفرهامبتون 1-4
بورنموث × برايتون 1-2
مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير 0-4
ساوثهامبتون × ليفربول 2-3
إبسويتش × مانشستر يونايتد 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 31 نقطة
2- مانشستر سيتي: 23 نقطة
3- تشيلسي: 22 نقطة
4- آرسنال: 22 نقطة
5- برايتون: 22 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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