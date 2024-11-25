الدوري الإنكليزي (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

سجلت مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي، والتي انتهت أمس الأحد، النتائج الآتية:

ليستر سيتي × تشيلسي 1-2

آرسنال × نوتينغهام فورست 3-0

أستون فيلا × كريستال بالاس 2-2

إيفرتون × برينتفورد 0-0

فولهام × وولفرهامبتون 1-4

بورنموث × برايتون 1-2

مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير 0-4

ساوثهامبتون × ليفربول 2-3

إبسويتش × مانشستر يونايتد 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 31 نقطة

2- مانشستر سيتي: 23 نقطة

3- تشيلسي: 22 نقطة

4- آرسنال: 22 نقطة

5- برايتون: 22 نقطة