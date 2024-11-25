لتعمل بشكل جيد.. طريقة تنظيف غسالة الصحون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - لماذا يجب تنظيف غسالة الصحون بانتظام؟

تعتبر غسالة الصحون من الأجهزة التي تسهل حياتنا اليومية بشكل كبير، فهي تساعدنا على توفير الوقت والمجهود في عملية غسل الأطباق. لكن لكي تعمل هذه الآلة بكفاءة ولفترة طويلة، يجب تنظيف غسالة الصحون بانتظام. تنظيفها لا يساعد فقط في تحسين أدائها، وإنما يمنع تراكم الرواسب والروائح الكريهة التي قد تؤثر على أداء الجهاز.

الأدوات والمواد اللازمة لتنظيف غسالة الصحون

قبل البدء في عملية التنظيف، ستحتاج إلى جمع بعض الأدوات والمواد. إليك قائمة بالمواد الأساسية:

خل أبيض

بيكربونات الصوديوم

فرشاة ناعمة أو إسفنجة

قطعة قماش ناعمة

ماء دافئ

خطوات تنظيف غسالة الصحون

1. تنظيف الفلتر

ابدأ بإزالة الفلتر الذي يقع عادةً في الجزء السفلي من غسالة الصحون، واغسله بالماء الدافئ وبيكربونات الصوديوم. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأوساخ العالقة. هذه الخطوة مهمة لأنها تساعد على إزالة بقايا الطعام التي يمكن أن تتسبب في انسداد الغسالة.

2. تنظيف الأجزاء الداخلية

قم برش الجزء الداخلي من الغسالة بالخل الأبيض وقم بتشغيل دورة غسيل سريعة بدون وضع أي أطباق. الخل الأبيض سيساعد في تفتيت الشحوم والأوساخ، كما سيعمل على إزالة الروائح الكريهة.

3. إزالة البقع العنيدة

إذا لاحظت وجود بقع عنيدة داخل الغسالة، يمكنك استخدام معجون من بيكربونات الصوديوم والماء لتفتيتها. ضع المعجون على البقع واتركه لبضع دقائق ثم افركه بإسفنجة ناعمة.

4. تنظيف الباب والحواف

استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف حواف الباب وأي مناطق أخرى تحتاج للعناية. احرص على إزالة أي بقايا منظفات أو أوساخ لتجنب تراكمها مع مرور الوقت.

5. التأكد من نظافة الفتحات

قد يكون هناك فتحات صغيرة في أذرع الرش عليك التأكد من أنها ليست مسدودة. استخدم إبرة أو سلكاً صغيراً لإزالة أي شيء العالق بها.

نصائح لصيانة غسالة الصحون

لكي تحافظ على غسالة الصحون وتضمن عملها بكفاءة، إليك بعض النصائح الإضافية:

استخدم المنتجات المخصصة لغسالات الصحون لتجنب تراكم الرواسب.

افحص الأذرع الرشاشة بانتظام وتأكد من أنها تدور بحرية.

تجنب تحميل الغسالة بشكل زائد، لضمان تنظيف الأطباق بكفاءة.

نفذ عملية تنظيف كاملة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

بتطبيق هذه الخطوات والنصائح، تضمن أن غسالة الصحون الخاصة بك تعمل بأفضل حالاتها، وستساهم في إطالة عمرها الافتراضي دون أن تعاني من المشاكل الشائعة التي قد تواجه المستخدمين غير المنتبهين لصيانة أجهزتهم.