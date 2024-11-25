دراسة: اكتشاف جزيء يعالج التهابات الأمعاء ويمنع نمو الأورام السرطانية 

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - نجح باحثون من معهد كارولينسكا في تحديد جزيء يساهم في تعزيز شفاء الأمعاء ومكافحة نمو أورام سرطان القولون والمستقيم من خلال تنشيط مستقبل الكبد “إكس”. هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لعلاجات محتملة لمرض التهاب الأمعاء والسرطان، وفقًا لما أفاد به موقع “ساي تيك ديلي”.

أظهرت الدراسة أن العديد من مرضى التهابات الأمعاء لا يستجيبون للعلاجات المتاحة حاليًا، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات علاجية جديدة. وقد اقترح الباحثون أن تعزيز شفاء الغشاء المخاطي من خلال تجديد الأنسجة قد يكون بديلاً فعّالًا للأدوية المثبطة للمناعة.

وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة، سرستيدهار داس، إلى أنه “من الصعب جدًا تعزيز تجديد الأنسجة دون المخاطرة بتحفيز نمو الورم، حيث يمكن للخلايا السرطانية استغلال عمليات الشفاء الطبيعية في الجسم والنمو بشكل غير منضبط”.

وأضاف: “لقد حددنا الآن جزيئًا يمكن أن يساعد الأمعاء على التعافي بعد التلف، مع منع نمو الأورام في حالات سرطان القولون والمستقيم”.

كما قام الباحثون بتحديد مجموعة من الجزيئات ذات الإمكانات العلاجية.