العين أمام الأهلي .. تشكيلة الفريقين

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - أعلن ليوناردو جارديم، مدرب العين الإماراتي، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي السعودي، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوي.

وتقام المباراة على استاد “هزاع بن زايد” في مدينة العين، وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 18:00 بتوقيت أبو ظبي.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

خالد عيسى، إيريك، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي، يحيى نادر، بارك يونج، بلاسيوس، محمد عوض الله، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

أما تشكيلة الأهلي السعودي جاءت على الشكل التالي:

إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسي، ألكساندر، رياض محرز، غابري فيجا، روبيرتو فيرمينو، فراس البريكان.