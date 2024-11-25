أشرف داري يقترب من العودة لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من إصابة الكاحل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، للانتظام في التدريبات الجماعية بعد أسبوع، عقب إنهائه البرنامج التأهيلي الذي وضعه أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

أشرف داري يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

ويخضع داري حاليًا لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، في إطار التعافي من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في سبتمبر الماضي، والتي تجددت أكثر من مرة، مما أدى إلى ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يغيب داري عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام ستاد أبيدجان، المقررة غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويشمل البرنامج العلاجي لداري تقوية منطقة الكاحل لضمان تعافيه الكامل ومنع تكرار الإصابة، والتي سبق أن أثرت على فرص مشاركته مع الفريق، حيث لم يظهر مع الأهلي سوى لدقائق محدودة في مباراة العين الإماراتي ضمن ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.