علي معلول يقترب العودة لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول، وذلك عقب مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على استاد القاهرة الدولي.

علي معلول يقترب العودة لتدريبات الأهلي

ويعتزم علي معلول عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للاطمئنان على جاهزيته التامة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان معلول قد خضع لجراحة في وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة في مايو الماضي، وخرج بسببها من قائمة الأهلي للموسم الجديد.

ومع ذلك، تبقى فرصة قيده في الانتقالات الشتوية المقبلة قائمة، بناءً على قرار الجهاز الفني وإدارة النادي.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن معلول بات قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي، حيث من المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.