الأهلي يرفض تسرع بيرسي تاو في الرحيل ويطلب تخفيض مطالبه المالية

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أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو النادي الأهلي الاستعجال في اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بسبب المستحقات المالية المتأخرة له والمقدرة بنحو 25 مليون جنيه مصري.

الأهلي يرفض تسرع بيرسي تاو

وقد تمسك بيرسي تاو بشرط الحصول على باقي مستحقاته عن الموسم الحالي، والتي تصل إلى 500 ألف دولار. في المقابل، طالب مسؤولو الأهلي اللاعب بتخفيض مطالبه المالية بنسبة 50%، بحيث يحصل على 250 ألف دولار فقط في حال قرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، إذا رفض اللاعب هذا العرض وتمسك بالحصول على المبلغ كاملًا، فقد يتم إلغاء فكرة رحيله في يناير والإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، ليغادر بعدها مجانًا عندما ينتهي عقده.

وأضاف المصدر أنه في حال قيد علي معلول في يناير، سيضطر الأهلي للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، وربما يكون بيرسي تاو، بسبب تكلفة عقده السنوي البالغ مليون دولار، فضلًا عن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة نتيجة تقدم عمره (31 عامًا) وكثرة الإصابات، بالإضافة إلى مشاكله المستمرة مع الجهاز الفني بسبب قلة مشاركته.