الثلوج تتسبب بإغلاق المدارس في تركيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - قررت تركيا تعليق التعليم ليوم واحد في 22 ولاية بسبب تساقط الثلوج الكثيف وسوء الأحوال الجوية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأنه تم تعليق التعليم يوم الاثنين في 17 ولاية، بالإضافة إلى بعض المناطق في 5 ولايات أخرى.

وبحسب المصدر نفسه، تم تعليق التعليم ليوم واحد في جميع مناطق ولايات قيصري، ونيدة، ونوشهير، وبولو، وغوموشهانة، وبايبورت، ويوزغات، وطوقات، وسيواس، وقهرمان مرعش، وأرزينجان، وقرشهير، وقاسطمونو، وقارامان، وملاطيا، وأقصراي ودوزجة.

أما الولايات التي سيُعلَّق التعليم في بعض مناطقها فقط، فهي أوردو، وأضنة، وغيراسون، وصامسون، وقارابوك.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية (THY) عن إلغاء 38 رحلة جوية مغادرة وقادمة من مطار إسطنبول يوم السبت، بسبب الظروف الجوية السيئة المتوقعة في المدينة.

ووفقًا لبيان رسمي نشرته قناة (NTV) المحلية، شمل القرار إلغاء 10 رحلات داخلية و28 رحلة دولية.

وجاء هذا القرار بعد تحذيرات من الأرصاد الجوية التي أشارت إلى استمرار الرياح الجنوبية الغربية القوية التي تؤثر على المدينة.

من جانبه، أكد يحيى أوستون، المستشار الصحفي لشركة الخطوط الجوية التركية، أن هذا الأجراء.