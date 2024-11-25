رسالة وتهديدات.. خالد يوسف يكشف تفاصيل. الاعتداء على مكتبه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - فاجأ المخرج المصري خالد يوسف متابعيه في الساعات الأخيرة بكشف صادم، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه تعرض لتهديدات من شخص مجهول خلال الأيام الماضية.

وفي منشور له، سرد يوسف تفاصيل الحادثة، قائلاً: “جاء شخص غير معروف لي وللعاملين في مكتبي، وكان المكتب مغلقًا ولا يوجد أحد بداخله. قام بتكسير أفيش فيلم وتمزيقه، بالإضافة إلى تكسير بعض الأواني الزهرية الموجودة في مدخل المكتب”.

وأضاف يوسف أن الشخص “ترك رسالة من خلال فتحة في باب المكتب، يوضح فيها أنه قام بتخريب هذه الأشياء ليجذب انتباهي. ملخص الرسالة كان أنه يريد مني إنتاج فيلم عن فلسطين، مدعيًا أن هذا الفيلم سيحررها ويحقق 3 مليارات جنيه. وأشار إلى أن الفيلم من تأليفه وتمثيله، وأنه سيشارك فيه مجموعة من النجوم الكبار (وذكر أسماء جميع نجوم مصر من عادل إمام إلى أصغر نجم)”.

كما أوضح المخرج أن الشخص “كتب في رسالته أنه إذا لم أقابله خلال 3 أيام، فإنه سيشعل النار في المكتب، وترك في الرسالة صورة.