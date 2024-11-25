شريف منير يروج لدوره في فيلم مين يصدق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - حرص الفنان شريف منير على الترويج لشخصيته التى يقدمها فى فيلم مين يصدق والذي يشارك فى بطولته بجانب أشرف عبد الباقى ومجموعة من الفنانين الشباب ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

ونشر شريف منير صورة له من شخصية فى الفيلم، وعلق عليها قائلا: استنوني في دور رشدي في فيلم مين يصدق، بجميع دور العرض من يوم 27 نوفمبر.

ومن المفترض أن يتم طرح فيلم مين يصدق فى السينما بعد غد الأربعاء، حيث يقام العرض الخاص له غدا الثلاثاء بحضور جميع أبطاله.

ويأتي عرض الفيلم بعد عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الماضية وحقق الفيلم بعد عرضه الأولى فى المهرجان ردود أفعال إيجابية.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

الفيلم تبلغ مدته 120 دقيقة، وهو من إخراج زينة عبدالباقي ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول .