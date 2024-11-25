نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة عربية بين السد والهلال في "النخبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على السد القطري في مباراة تقام على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بمجموعة الغرب، غدًا الثلاثاء.

قمة عربية بين السد والهلال في "النخبة"

يحتل السد المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد فوزين أمام برسبوليس واستقلال طهران الإيرانيين، وتعادلين أمام العين والوصل الإماراتيين، بينما يعتلي الهلال قمة الترتيب برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أول أربع جولات أمام الريان القطري والشرطة العراقي والعين الإماراتي واستقلال طهران.

ولكن العملاق السعودي يأمل تجاوز كبوته المحلية بعدما انكسرت سلسلته القياسية في السجل الخال من الهزائم في الدوري السعودي بالخسارة أمام الخليج بنتيجة 2-3 يوم السبت الماضي.

ويتسلح السد القطري بسجل قوي بعدم الخسارة في ست مباريات قارية بدوري أبطال آسيا منذ الموسم الماضي، ولكن الكفة تميل ناحية الهلال في تاريخ المواجهات المباشرة خلال آخر 12 مباراة، حيث فاز الفريق السعودي 5 مرات مقابل 3 انتصارات فقط للفريق القطري.

ويأمل الفريق القطري في التأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة منذ أربع سنوات، ويتسلح السد بطل آسيا في عام 2011 أيضًا بتفوقه في آخر مواجهة أمام الهلال بدوري أبطال آسيا في عام 2019.

أما الهلال صاحب أقوى هجوم في المجموعة بتسجيله 16 هدفًا، يرتكز مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على كتيبة مدججة بالنجوم في كل الخطوط مثل حارس المرمى المغربي ياسين بونو، والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق، والجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، والظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو المنضم من مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.