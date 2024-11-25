نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمد إبراهيم يوجه رسالة لإيهاب جلال بعد الفوز ضد بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على حساب فريق بتروجيت، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: حققنا فوز كبير على فريق محترم في وسط كم الضغوطات الكبيرة على كل اللاعبين والمسؤولين في النادي.

وأضاف: دائما اتحدث مع اللاعبين أننا سنحقق المطلوب رغم كل الصعوبات التي تواجهنا خلال الفترة الحالية، وكل اللاعبين تبذل جهد كبير لرفع اسم النادي الإسماعيلي.

وتابع: هدفنا هو الظهور بشكل جيد في كل مباراة والتوفيق دائما سيكون بجانب المجتهد، واللاعبين لديهم مسؤولية كبيرة رغم صغر سن معظمهم.

