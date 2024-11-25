نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه بنظام الدوري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إن بطولة الدوري هذا الموسم استثنائية في ظل النظام الجديد التي وضعه رابطة الأندية ببداية الموسم.

ونجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب فريق بتروجيت، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: يجب التعامل مع نظام الدوري الجديد هذا الموسم بشكل حذر، وبالطبع هدفنا أن نكون ضمن التسعة مراكز الأولى.

وأضاف: الإسماعيلي حاليا يمتلك لاعبين صغار، وهم يعرفون جيدا قيمة النادي العريق الذي يلعبون بقميصه، وهذا ما اظهرته روح كل الفريق في مباراة بتروجيت.

