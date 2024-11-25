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أحمد جودة - القاهرة -

بدا إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، "سعيدا للغاية" بالفوز الذي حققه فريقه في ديربي الباسك أمام ريال سوسييداد (1-0) ومع ذلك أكد أنهم "فقط 3 نقاط" وأنه "لا يزال يبقى الكثير" حتى نهاية الموسم.

فالفيردي: الفوز في الديربي له جانب عاطفي

وقال فالفيردي مهنئا نفسه وفريقه على استعادة المركز الخامس: "الفوز في الديربي دائما ما يكون أمرا مميزا، بالرغم من أنها فقط 3 نقاط وأنه لا يزال أمامنا الكثير، لكن الأمر له جانب عاطفي. نحن سعداء بتمكننا من الفوز على ريال سوسييداد، الخصم الذي كان يطاردنا، لكن هذا الفوز جعلنا نقفز في التصنيف".

وفيما يخص سير المباراة، صرح المدرب الإسباني "لقد بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات اللعب في أول نصف ساعة، ومن ثم أحرزنا الهدف قبل أن يفرضوا لعبهم بشكل أكبر قليلا. وفي الشوط الثاني كانت لدينا فرصة عن طريق برادوس قبل أن يصبح اللعب متكافئا من الجانبين".

وأضاف فالفيردي أنه نظرا لكونه "ديربي الباسك"، فقد تميزت المباراة ب "المواجهات القوية والصراعات والكرات المشتركة والضغط المتبادل" من كلا الفريقين.

وأكد أن فريقه اضطر في النهاية إلى "الاعتماد على الخبرة" لتحقيق الفوز.