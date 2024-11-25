نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان أطفال العالم يوجه رسالة «مصر أرض السلام والأمان» للجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو عجمي، مدير مهرجان أطفال العالم، عن تفاصيل مهرجان أطفال العالم المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة من 22 نوفمبر الجاري حتى 28 نوفمبر، والذي يجمع 21 دولة من قارات مختلفة.

تصريحات عمرو عجمي

وأضاف «عجمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفن هو لغة تواصل عالمية ومهمة بين الأطفال في المهرجان، مشيرا إلى أن مهرجان أطفال العالم يأتي هذا العام في دورته الخامسة، إذ إنه انطلق منذ 2019.

عمرو عجمي: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدعم كل الأفكار الجديدة والشباب

وتابع، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدعم كل الأفكار الجديدة والشباب، ورحب بفكرة مهرجان أطفال العالم للغاية في عام 2019، مشيرا إلى أن المهرجان يشهد إقبالا متزايدا كل عام مقارنة بالذي سبقه حتى أصبح له بريق وسمعة عالمية كبيرة للغاية.

وأشار، إلى أغلبية دول العالم تتسابق على التواجد في نسخة مهرجان أطفال العالم في كل عام، موضحا أن هناك لجنة متخصصة لاختيار الفرق والمجموعات التي تشترك في المهرجان، مؤكدا أن هذا المهرجان يبعث رسالة مهمة للغاية لكل دول العالم وهي: «مصر أرض السلام والأمان».