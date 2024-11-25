نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس "اتحاد الصناعات": خريجو المعاهد التكنولوجية مستقبل الصناعة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن قرارات التفتيش عن المصانع وغلقها، قائلًا إنَّ رئيس الوزراء أصدر قرارًا بعدم غلق أي مصنع، بل على عكس وجه بضرورة حل المشكلات والأزمات التي تواجه المصنعين، وبالتالي تمّ تغيير سياسة التعامل في قطاع الصناعة.

وأضاف «السويدي»، خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: «الصناعة ليست معدات فقط بل إمكانيات مادية وبشرية»، مشيرًا إلى أن إنشاء مدراس التكنولوجيا التطبيقية والمعاهد التكنولوجية جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موجهًا الشكر للاتحاد البنوك الذي كان أكبر داعمًا وراعًا لهذه المصالح.

وأكّد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنَّ الشباب وخريجي المعاهد التكنولوجية هم مستقبل الصناعة في مصر ونقاط الجذب الأساسية للقطاع، مشيرا إلى أن أول تحدي يواجه أي مستثمر مصري أو أجنبي هي البحث عن عمالة فنية، مؤكدا على الجاهزية التامة لرعاية العديد من هذه المدارس.