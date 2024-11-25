ضمن الملتقى 19 لأهل مصر.. شباب المحافظات الحدودية في جولة بمدينة العلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، والمقام بمحافظة الإسكندرية، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى عدد من شباب المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة والمحافظة المضيفة.

جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة

وشهد اليوم الرابع من الملتقى الثقافي جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، برفقة أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي على الملتقى، وعدد من مسئولي جهاز المدينة.

بدأت الجولة بتفقد الشباب للمشروعات القومية المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجًا فريدًا للتنمية العمرانية، من أهمها مركز المؤتمرات والمعارض، والأبراج السكنية والسياحية المطلة على البحر المتوسط.

وتواصلت الفعاليات بزيارة مدينة الثقافة والفنون التي تعد جزءا من هوية المدينة وتضم دار الأوبرا وعدد من قاعات العرض والمسارح، تلاها جولة حرة لتفقد المنطقة التجارية والتعرف على أبرز المعالم الدينية المعمارية بالمدينة ومنها المسجد الكبير، والمسلة.

وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية خلال جولتهم بالمنطقتين الترفيهية والسياحية، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات في مختلف المجالات.

واختتم اليوم بفقرة تثقيفية حول أشهر العادات والأكلات بالمحافظات الحدودية، أعقبها حفل ترفيهي تضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور الخاص بكل محافظة.

الملتقى التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية

الملتقى التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويقدم الملتقى المقام حتى 27 نوڤمبر الحالي، مجموعة مكثفة من الورش الفنية والحرفية، ويشهد عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بعروس المتوسط منها: مكتبة الإسكندرية، حديقة أنطونيادس، بالإضافة إلى جولة حرة بالمحافظة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.