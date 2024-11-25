العالم اليوم - مبادلة كابيتال تعتزم الاستحواذ على سي.آي فاينانشال الكندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - تعتزم شركة مبادلة كابيتال المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، الاستحواذ على شركة سي.آي فاينانشال الكندية لإدارة الأصول والثروات في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 4.7 مليار دولار كندي (3.36 مليار دولار)، بحسب بيان من الشركة الكندية.

ومن المقرر أن تدفع مبادلة للشركة 32 دولارا كنديا للسهم، بزيادة بأكثر قليلا من 33 بالمئة مقارنة مع سعر سهم الشركة الكندية عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقال كيرت ماك ألباين الرئيس التنفيذي لسي.آي فاينانشال "تستثمر مبادلة كابيتال بآفاق بعيدة المدى وتقدم رأس مال على المدى الطويل، مما يوفر الاستقرار واليقين لعملاء وموظفي سي.آي".