عاجل - "اتحاد الصناعات": نشجع الاستثمار.. ومستمرون في عملنا رغم الأزمات العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنّ العمل مستمر على كل الأجيال سواء الأول أو الثاني أو الثالث في الصناعة داخل مصر، فضلا عن الحفاظ على الأجيال المتعاقبة وتشجيع الاستثمارات، وإيجاد صُناع جدد كونهم يمثلون المستقبل.

وأضاف السويدي خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: «نعمل ونواجه التحديات والأزمات ولا نتوقف في مصر، ما يؤكد عمق الصناعة هنا والفرص الواعدة بها».

وأكد اهتمام الدولة والقيادة السياسة والحكومة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أنّ تعيين وزير الصناعة كنائب رئيس وزراء هذا العام تعد نقلة كبيرة للغاية.