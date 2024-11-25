نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يهاجم جوميز ويطالب برحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك كان لا بد أن يرحل قبل انطلاق الموسم الجاري، موضحًا أن الفريق الأبيض فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، رغم أن المنافس كان في أسوأ حالاته فنيا وبدنيًا، موضحا بأن البرتغالي لم يجهز احتياجات الفريق، وحصل على اجازة وغادر لبلاده.

وقال التابعي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "نادي الاتحاد السكندري دائما يحقق نتائج جيدة أمام الأهلي، ويجب الاشادة بـ بابا فاسيليو مدرب الاتحاد ونفس الأمر بالنسبة لحمد ابراهيم مع الاسماعيلي، واحمد عيد مع غزل المحلة".

وأضاف: "هناك لاعبين كثيرين بعيدين عن مستواهم في الزمالك، وجوميز يقول أنه ليس في حاجة للاعبين، والفريق تأثر بشكل واضح بغياب زيزو في بداية لقاء المصري كما أنه يعيش في حالة اجهاد شديدة، الزمالك يعاني من أزمة في البدلاء، عكس الأهلي الذي يتوافر نجوم في الفريق".

وزاد: "مجلس الزمالك رفض ضم اوفي ايجاريا في وقت سابق، والتعاقد معه لن يساهم في حصد الدوري مثلا، ولا أعرف سر الاهتمام المبالغ بالتعاقد معه، فهو لاعب (مبطل كورة) منذ ثلاث سنوات، ولا أعرف بأي منطق يريد النادي الأبيض التعاقد معه، ومحمود بنتايك صفقة مقبولة جدًا رغم ارتكابه عدة ركلات جزاء مؤخرا، ومعظم صفقات الزمالك لم يثبت أي لاعب نفسه حتى الآن".

وأكمل: "التعاقد مع أي لاعب لـ الاهلي أو الزمالك يجب أن يكون بمواصفات معينة، ويكون "لاعب بطولة" واعتقد أن فرصة كونراد في البقاء ستكون صعبة، لا يمتلك أي مميزات مطلقا تفيد الزمالك في المرحلة المقبلة، هناك لاعبين (مجهولة) تنضم للقطبين.. والمفترض أن أي لاعب يتواجد في الأهلي والزمالك أن يتحمل المسئولية كاملة".

وأتم: "كولر يريد دائما تدعيم الأهلي لكن الإدارة لا تلبي مطالبه، عكس جوميز الذي لا يرغب في التدعيم بشكل غريب جدا، ويقول دائما أنه ليس في حاجة للتدعيم".