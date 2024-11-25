3 تبديلات في تشكيل الأهلي الأساسي، لمواجهة استاد أبيدجان

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء 3 تبديلات في تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة نظيره استاد أبيدجان، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي كولر، الدفع بخدمات عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن، بعدما غاب عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

كما استقر المدير الفني لعودة مروان عطية لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي، على حساب أحمد نبيل كوكا، فيما يعود ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الأساسي، بعدما تواجد في أخر مباراتين على دكة البدلاء.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره استاد أبيدجان الإيفواري، مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، بحضور ما يقرب من 30 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

