أكرم توفيق يطلب دخول الفئة الأولى لتجديد عقده مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى طلب أكرم توفيق لاعب الأهلي، رفع قيمة عقده إلى الفئة الإولى بالفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "بدأ الأهلي مؤخرًا رحلة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومنهم أكرم توفيق وأكرم توفيق قدم مطالبه المالية لـ محمد رمضان المدير الرياضي خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخرًا لمناقشة ملف التجديد.

وأوضح أن أكرم طلب دخول الفئة الأولى بالفريق والتي يتواجد بها لاعبين كبار في مقدمتهم، محمد الشناوي وأفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ورامي ربيعة بجانب الأجانب علي معلول وبيرسي تاو والتي تحصل على أكثر من 15 مليون جنيه في الموسم صافي الضرائب ".

وأشار محمد الليثي: محمد رمضان سيحسم طلبات أكرم توفيق بالتنسيق مع رئيس النادي محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار.