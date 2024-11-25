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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد الليثى إستقرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على إعادة ثنائي الفريق ياسر إبراهيم ومروان عطية لتشكيل الفريق في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها السادسة من مساء غدًا، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في بداية مشوار الأحمر بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يُعيد ثنائي الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة استاد أبيدجان



وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "ياسر إبراهيم ومروان عطية تماثلوا الشفاء من الإصابة البسيطة التي حرمتهما من مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة في الدوري".



وتابع: " حيث عانى مروان من إجهاد وكان يمكنه المشاركة أمام الاتحاد السكندري لكن السويسري مارسيل كولر فضّل إراحته".



وأردف: "كما أصبح ياسر إبراهيم جاهزًا بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في عضلات البطن، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمر كمال عبد الواحد الذي تعافى من نزلة البرد التي حرمته هو الأخر من مباراة الإتحاد ".

