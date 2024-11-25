نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج تُهنيء الكاتب الصحفي علاء ثابت لتعيينه عضوًا بـ "الوطنية للصحافة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُهنئ أسرة تحرير دوت الخليج، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الكاتب الصحفي علاء ثابت، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينه عضوًا في الهيئة الوطنية للصحافة.

وتُعرب أسرة تحرير دوت الخليج، عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليه من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.