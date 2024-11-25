دي كابريو يشيد بكيت وينسلت: موهبة استثنائية وصديقة العمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أمسية سينمائية ساحرة بمسرح "هارموني جولد" في لوس أنجلوس، أثار النجم العالمي ليوناردو دي كابريو إعجاب الحضور بكلماته المؤثرة عن زميلته وصديقته المقرّبة كيت وينسلت خلال عرض خاص لفيلمها الجديد Lee.

بدأ دي كابريو حديثه بإشادة عميقة بمثابرة وينسلت على هذا العمل الملهم، قائلًا: "لقد كرست كيت نفسها لهذا الفيلم، وتكريم إرث لي ميلر على مدار تسع سنوات. أتذكر حديثها معي عن شغفها بهذا المشروع منذ البداية. إنها رحلة تجسد شغفها العميق وتفانيها في تقديم قصص تستحق أن تروى."

ثم أضاف بصوت مفعم بالإعجاب: "كيت، صديقتي العزيزة، عملك في هذا الفيلم كان نقطة تحول كبيرة. أنا ما زلت مبهورًا بقوتك، نزاهتك، موهبتك، وشغفك بكل عمل تشاركين فيه. لذا، دون إطالة، أقدم لكم واحدة من أعظم مواهب جيلنا، الفريدة من نوعها: كيت وينسلت."

عندما صعدت وينسلت إلى المسرح، كانت عواطفها جليّة، حيث قالت بصدق: "لا أستطيع حتى النظر إلى ليو الآن وإلا سأبكي. كلماته تعني لي الكثير. هذا الفيلم كان تجربة عن الأشخاص الذين يظهرون برشاقة ويدعمونني لسرد هذه القصة."

فيلم Lee، الذي طُرح في دور العرض في سبتمبر الماضي، يروي السيرة الذاتية للمصورة الأسطورية لي ميلر، التي وثقت الحرب العالمية الثانية بعدستها. تؤدي كيت وينسلت دور البطولة بجانب نجوم مثل ماريون كوتيار وأندريا رايزبورو وألكسندر سكارسجارد، ما يجعل العمل تحفة سينمائية مفعمة بالإبداع والإلهام.