نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (13): أودونيزي في ضيافة إمبولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب إمبولي مع أودونيزي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفينيزيا مع ليتشي الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
هيلاس فيرونا × إنتر ميلان 0-5
ميلان × جوفنتوس 0-0
بارما × أتلانتا 1-3
جنوى × كالياري 2-2
كومو × فيورنتينا 0-2
تورينو × مونزا 1-1
نابولي × روما 1-0
لاتسيو × بولونيا 3-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 29 نقطة
2- أتلانتا: 28 نقطة
3- إنتر ميلان: 28 نقطة
4- فيورنتينا: 28 نقطة
5- لاتسيو: 28 نقطة