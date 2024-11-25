الدوري الإيطالي (13): أودونيزي في ضيافة إمبولي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب إمبولي مع أودونيزي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفينيزيا مع ليتشي الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان 0-5

ميلان × جوفنتوس 0-0

بارما × أتلانتا 1-3

جنوى × كالياري 2-2

كومو × فيورنتينا 0-2

تورينو × مونزا 1-1

نابولي × روما 1-0

لاتسيو × بولونيا 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 29 نقطة

2- أتلانتا: 28 نقطة

3- إنتر ميلان: 28 نقطة

4- فيورنتينا: 28 نقطة

5- لاتسيو: 28 نقطة