العالم اليوم - الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني

انتم الان تتابعون خبر الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:27 صباحاً - قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا دون تغيير في نوفمبر، كما قام بسحب المليارات من السيولة من النظام المالي عبر أداة لإدارة السيولة متوسطة الأجل.

وأجرى البنك المركزي الصيني عملية تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 900 مليار يوان (حوالي 125.14 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.

ويصل أجل استحقاق هذه العملية لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل إلى سنة واحدة بسعر فائدة يبلغ 2 بالمئة، دون تغيير عن معدل العملية السابقة التي أجريت في الشهر الماضي. وبعد العملية، بلغ الرصيد القائم لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل 6.239 تريليون يوان.

وفي الأشهر الأخيرة، أعادت السلطات الصينية صياغة سعر إعادة الشراء العكسي لبنك الشعب الصيني لمدة سبعة أيام باعتباره سعر الفائدة الرئيسي في حين سمحت للعملية قصيرة الأجل بلعب دور أكبر في إدارة السيولة، وهي ممارسة أكثر انسجاما مع تلك التي تتبناها البنوك المركزية الغربية.

وأجرى بنك الشعب الصيني، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 249.3 مليار يوان (حوالي 34.66 مليار دولار )، وبسعر فائدة 1.5 بالمئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر عند مستوى معقول، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ويساعد سحب السيولة من خلال أداة تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) على تسهيل هذا التحول في السياسة النقدية، كما يقول خبراء الاقتصاد. ومن المحتمل أن يواصل البنك المركزي سياساته التيسيرية لدعم الطلب على الائتمان وتحفيز الأسواق المالية.

وقال الخبير الاقتصادي هانتر تشان في تعليق له إن ستاندرد تشارترد يواصل دعوته إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين بمقدار 25 نقطة أساس لتلبية الطلب على السيولة.

وقال تشان إن بنك الشعب الصيني قد يزيد أيضًا من حجم عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر وشراء سندات الخزانة الصافية.