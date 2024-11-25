أقراص عجة القرنبيط اللذيذة: وصفة صحية وسهلة التحضير

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - هل تبحثين عن طبق جانبي لذيذ ومغذي لإضفاء نكهة مميزة على مائدتك؟ أقراص عجة القرنبيط هي الخيار الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير، مستوحاة من الشيف غادة التلي، تجمع بين قيمة القرنبيط الغذائية وطعم العجة اللذيذ.

المكونات:

نصف كيلو قرنبيط مسلوق بالملح والكمون

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

4 بيضات

3 ملاعق كبيرة دقيق

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة كربونات

زيت للقلي

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى: تحضير الخليط: بعد سلق القرنبيط وتقطيعه، قومي بخلطه مع باقي المكونات (بقدونس، بصل، ثوم، بيض، دقيق، كمون، كزبرة، كربونات) في وعاء حتى تتجانس المكونات.

تشكيل الأقراص: باستخدام ملعقة، شكلي الخليط على شكل أقراص متوسطة الحجم.

القلي: سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم قومي بقلي أقراص العجة حتى يصبح لونها ذهبياً من كلا الجانبين.

التقديم: قدمي أقراص العجة ساخنة كطبق جانبي مع الأرز أو السلطة، أو كوجبة خفيفة مغذية.

نصائح إضافية:

اختياري: يمكنك إضافة جبن مبشور إلى الخليط للحصول على نكهة أكثر غنى.

التنوع: جربي إضافة أنواع مختلفة من الخضار إلى الخليط، مثل الجزر المبشور أو الفلفل الأخضر.

التخزين: يمكن تخزين أقراص العجة المطهية في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

فوائد القرنبيط:

يعتبر القرنبيط مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، مما يجعله إضافة صحية لأي نظام غذائي. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

سهلة التحضير: يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وفي وقت قصير.

مغذية: تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

لذيذة: مزيج النكهات بين القرنبيط والتوابل يجعل هذه الوصفة لذيذة ومميزة.

مرنة: يمكن تخصيص الوصفة حسب الرغبة بإضافة مكونات أخرى.